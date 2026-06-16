Haberler

Japonya'da kene kaynaklı hastalık vakaları artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da kenelerin sebep olduğu Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu (SFTS) vakalarında geçen yıla kıyasla artış bildirildi. Sağlık Bakanı, vatandaşları çimenlik ve ormanlık alanlarda dikkatli olmaya çağırdı.

Japonya'da kenelerin sebep olduğu Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu (SFTS) vakalarında artış bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, kenelerin sebep olduğu SFTS vakalarının geçen yıla kıyasla daha fazla olduğu kaydedildi.

Japonya Sağlık Bakanı Kenichiro Ueno, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında SFTS vakalarına bağlı hasta sayısının artış eğiliminde olduğunu belirterek ülke genelinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Kenelerin ilkbahar ve sonbahar arasında daha aktif olduğunu hatırlatan Kenichiro, vatandaşlara çimenlik ve ormanlık alanlarda vücutlarını örten kıyafetler giymeleri çağrısında bulundu.

Kenichiro, ayrıca evcil kedi ve köpeklerde böcek kovucu ürünlerin kullanılmasının önemine dikkati çekerek enfeksiyon durumunu yakından izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Çoğunlukla kene ısırıklarıyla bulaşan SFTS, enfekte insan veya hayvanların kanıyla temas sonucu da yayılabiliyor.

SFTS ortalama 6 ila 14 günlük kuluçka süresinin ardından hastalarda ateş, kusma, ishal ve bilinç bozukluğu gibi belirtilere sebep oluyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Şehir gece uyumadı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Turizm tesislerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi
Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

2 yıldızdan çuvalla para kazanacak: Kasa dolup taşacak
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı