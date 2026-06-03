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Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Jangmi Tayfunu şiddetli yağış ve heyelana neden oldu

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da Jangmi Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış, toprak kaymaları ve nehir taşkınları meydana geldi. Uçak ve tren seferleri aksarken, Okinawa'da 15 kişi yaralandı, 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Jangmi Tayfunu sonucu şiddetli yağış ve toprak kaymaları meydana geldiği bildirildi.

Kyodo News ajansının yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Jangmi Tayfunu ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Tayfun, başkent Tokyo'da şiddetli yağmura ve nehirlerin tehlikeli seviyelere yükselmesine, uçak ve tren seferlerinin de aksamasına yol açtı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru da hükümetin sabah saatlerinde Tokyo'da su altında kalan yollar, devrilen ağaçlar ve toprak kaymalarıyla ilgili raporlar aldığını söyledi.

Kihara, saat 06.00 itibarıyla güneydeki Okinawa eyaletinde 15 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 6 evin de zarar gördüğünü kaydetti.

Tayfun nedeniyle Okinawa ve Kagoşima eyaletlerinde dün 47 binden fazla ev elektriksiz kalmıştı.

Tayfunun etkisiyle ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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