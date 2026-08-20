Haberler

Tokyo'da hızlı tren işçilere çarptı: 4 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi bölgesinde hızlı trenin çarptığı 4 işçi hayatını kaybetti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi bölgesinde hızlı trenin çarptığı 4 işçi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun Tochigi bölgesindeki tren istasyonunda ot temizleme çalışması yapan işçilere hızlı tren çarptı.

Yetkililer, olay yerinde bulunan 7 işçiden 3'ünün trenin altında sıkıştığını, bir işçinin ise çarpışmanın ardından peronda yaralı halde bulunduğunu belirtti.

Hastaneye kaldırılan 4 işçinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, kazada tren mürettebatı ve yolculardan yaralanan olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git
Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu
Vinicius Jr. baba oluyor

Yıldız futbolcu baba olacağını bu kareyle duyurdu
'Balkız' tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti

"Balkız" tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var