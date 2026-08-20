Tokyo'da hızlı tren işçilere çarptı: 4 ölü
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi bölgesinde hızlı trenin çarptığı 4 işçi hayatını kaybetti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi bölgesinde hızlı trenin çarptığı 4 işçi hayatını kaybetti.
Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun Tochigi bölgesindeki tren istasyonunda ot temizleme çalışması yapan işçilere hızlı tren çarptı.
Yetkililer, olay yerinde bulunan 7 işçiden 3'ünün trenin altında sıkıştığını, bir işçinin ise çarpışmanın ardından peronda yaralı halde bulunduğunu belirtti.
Hastaneye kaldırılan 4 işçinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, kazada tren mürettebatı ve yolculardan yaralanan olmadığını ifade etti.
Kaynak: AA