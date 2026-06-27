Haberler

Japonya'da etkisini gösteren Higos Tayfunu şiddetli yağışlara neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Tokyo yakınlarında etkili olan Higos Tayfunu şiddetli yağışlara yol açarken, yaklaşan Mekkhala Tayfunu nedeniyle heyelan ve sel riskine karşı uyarı yapıldı. Bir kişi kayboldu, çok sayıda yaralı var.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında etkili olan Higos Tayfunu bölgede şiddetli yağışlara neden olurken, ülkeye yaklaşan Mekkhala Tayfunu nedeniyle heyelan ve sel riskine karşı uyarı yapıldı.

???????Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Tokyo çevresinde etkisini gösteren Higos Tayfunu'nun sağanaklara yol açtığı, bölgedeki çeşitli noktalarda heyelanların meydana geldiği ve bazı yolların hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, Yamaguchi eyaletinde heyelan nedeniyle bir evin çökmesi sonucu bir kişinin kaybolduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Mekkhala Tayfunu'nun ise Japonya'nın doğu kıyılarına doğru ilerlediği belirtilen açıklamada, doğu kıyılarını vurması beklenen tayfun nedeniyle heyelan ve sel riskine karşı uyarı yapıldı.

Yağış nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verilirken, tren seferleri ve uçuşların iptal edilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibe 5 atıp elediler
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı

Dünya Kupası'ndan elenince sinirini gazetecilerden çıkardı
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Bakmadıkları yer kalmadı, hiçbir yerde yok
Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

Beklenen açıklamayı yaptı!

Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı