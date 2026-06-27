Japonya'da etkisini gösteren Higos Tayfunu şiddetli yağışlara neden oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında etkili olan Higos Tayfunu bölgede şiddetli yağışlara neden olurken, ülkeye yaklaşan Mekkhala Tayfunu nedeniyle heyelan ve sel riskine karşı uyarı yapıldı.

???????Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Tokyo çevresinde etkisini gösteren Higos Tayfunu'nun sağanaklara yol açtığı, bölgedeki çeşitli noktalarda heyelanların meydana geldiği ve bazı yolların hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, Yamaguchi eyaletinde heyelan nedeniyle bir evin çökmesi sonucu bir kişinin kaybolduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Mekkhala Tayfunu'nun ise Japonya'nın doğu kıyılarına doğru ilerlediği belirtilen açıklamada, doğu kıyılarını vurması beklenen tayfun nedeniyle heyelan ve sel riskine karşı uyarı yapıldı.

Yağış nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verilirken, tren seferleri ve uçuşların iptal edilebileceği belirtiliyor.