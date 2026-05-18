Anket: Japonların Yarısından Fazlası Ölümcül Silah İhracatı Yasağının Kaldırılmasına Karşı

Japonya'da yapılan kamuoyu yoklamaları, halkın yarısından fazlasının hükümetin ölümcül silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararına karşı olduğunu gösterdi. Başbakan Sanae liderliğindeki hükümetin Nisan ayında aldığı karar, ülkede büyük endişe ve protestolara yol açıyor.

TOKYO, 18 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'da son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları, katılımcıların yarısından fazlasının hükümetin ölümcül silah ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararına karşı olduğunu ortaya koydu.

Kyodo Haber Ajansı'nın pazar günü açıkladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 57,2'si ölümcül silah ihracatına izin verilmesine karşı çıkarken, yüzde 37,1'i karara destek veriyor.

Japon devletine ait NHK televizyonunun 8-10 Mayıs tarihlerinde yaptığı başka bir ankette ise katılımcıların yüzde 52'sinin, hükümetin ölümcül silah ihracatına izin veren girişimine karşı olduğu, yüzde 35'inin ise girişimi desteklediği ortaya çıktı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae liderliğindeki hükümet, 21 Nisan'da "savunma ekipman ve teknolojisinin transferine ilişkin üç ilkeyi" ve ilgili uygulama yönergelerini resmen revize ederek, ülkenin savunma ekipmanı ihracatını; kurtarma, nakliye, uyarı, gözetleme ve mayın temizleme şeklinde beş savaş dışı kategoriyle sınırlayan kuralları kaldırmıştı. Ölümcül özelliklere sahip silahların yurtdışına satışına prensip olarak izin veren bu değişiklik, Japonya'da büyük endişe ve protestolara yol açıyor.

Kaynak: Xinhua
