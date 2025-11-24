Japonya'da Grip Vakaları Rekor Seviyeye Ulaştı

TOKYO, 24 Kasım (Xinhua) -- Japonya genelinde belirlenmiş sağlık kurumlarında kaydedilen grip vakaları, son 10 yılın en hızlı artışıyla ülke genelinde uyarı seviyesine ulaştı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre 10-16 Kasım haftasında yaklaşık 3.000 kurumda 145.526 grip hastası bildirildi. Kurum başına ortalama 37,73 vakaya ulaşılmasıyla 30 kişi olarak belirlenen uyarı seviyesi aşılmış oldu.

Bu veriler, ülkede uyarı seviyesine geçen sezona göre 5 hafta daha erken ulaşıldığını gösteriyor.

Ülkedeki 47 eyaletten 24'ünde uyarı seviyesi aşılmış durumda.

En yüksek vaka sayısı, klinik başına ortalama 80,02 vaka ile kuzeydoğudaki Miyagi eyaletinde görülürken, onu 70,01 vaka ile Saitama eyaleti izledi.

Japonya'da grip salgınları genellikle kış ve ilkbaharın sonlarında görülüyor.