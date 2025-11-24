Haberler

Japonya'da Grip Vakaları Rekor Seviyeye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya genelinde grip vakaları, son 10 yılın en hızlı artışıyla uyarı seviyesine ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 3.000'den fazla kurumda bildirilen 145.526 grip hastası, uyarı seviyesini aşarak 30 kişinin üstüne çıktı.

TOKYO, 24 Kasım (Xinhua) -- Japonya genelinde belirlenmiş sağlık kurumlarında kaydedilen grip vakaları, son 10 yılın en hızlı artışıyla ülke genelinde uyarı seviyesine ulaştı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre 10-16 Kasım haftasında yaklaşık 3.000 kurumda 145.526 grip hastası bildirildi. Kurum başına ortalama 37,73 vakaya ulaşılmasıyla 30 kişi olarak belirlenen uyarı seviyesi aşılmış oldu.

Bu veriler, ülkede uyarı seviyesine geçen sezona göre 5 hafta daha erken ulaşıldığını gösteriyor.

Ülkedeki 47 eyaletten 24'ünde uyarı seviyesi aşılmış durumda.

En yüksek vaka sayısı, klinik başına ortalama 80,02 vaka ile kuzeydoğudaki Miyagi eyaletinde görülürken, onu 70,01 vaka ile Saitama eyaleti izledi.

Japonya'da grip salgınları genellikle kış ve ilkbaharın sonlarında görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.