Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde Yolsuzluk Ceza Rüzgarı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde (MSDF) üst düzey subaylar, gemi onarım anlaşmalarındaki yolsuzluk nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldı. MSDF Komutanı dahil 93 subay, kamu güvenini zedeledikleri gerekçesiyle disipline sevk edildi.

Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinden (MSDF) üst düzey subaylar, "gemi onarım anlaşmalarında yolsuzluğa karıştıkları" gerekçesiyle disiplin cezasına çarptırıldı.

Tokyo hükümetinin iç denetim raporunda, MSDF subaylarının bazı yüklenici firmalarla yapılan "gemi onarım anlaşmalarında gizli fonlar aracılığıyla menfaat elde ettiği" saptandı.

Rapor doğrultusunda MSDF Komutanı Amiral Saito Akira dahil 93 subay, Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) yönelik "kamu güvenini zedelediği" gerekçesiyle disipline sevk edildi.

Amiral Saito'ya "yetersiz denetime yol açmaktan" maaş kesintisi cezası verildi. Diğer üst düzey subaylar da çeşitli ihtar cezalarına çarptırıldı.

Sorunun "yapısal" olduğu kaydedilen raporda, Kawasaki Heavy Industries firmasının "subayların talebiyle ev aletleri, oyun konsolları dahil bazı ürünler temin ettiği" aktarıldı.

Öte yandan Mitsubishi Heavy Industries, Japan Marine United ve Sasebo Heavy Industries firmalarının da MSDF ile sözleşmelerinde de "belgesiz ekipman tedariki" yaptıkları saptandı.

Savunma Bakanı özür diledi

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, gazetecilere açıklamasında, MSDF bünyesindeki "çirkin uygulamalar" sebebiyle kamuoyundan özür diledi.

Nakatani, MSDF personelinin işleriyle "tamamen alakasız ürünler kabul ettiğini" kaydederek, bunun "affedilemez ve gerçekten üzücü" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın

Son tarih yarın: Borcunu ödemeyene haciz geliyor!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaıı'ye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.