Japonya'da Başbakan Takaiçi'ye İstifa Çağrısı

TOKYO, 16 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki başbakanlık konutu önünde toplanan bir grup protesto gösterisi düzenleyerek Başbakan Takaiçi Sanae'yi istifaya çağırdı.

Yaklaşık 100 kişilik kalabalık, ellerinde pankartlarla "Takaiçi istifa" ve "Diplomasi yapamayan başbakan olamaz" şeklinde sloganlar attı. Protestocular, Takaiçi'nin son zamanlardaki açıklamalarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Takaiçi, 7 Kasım'daki parlamento toplantısında, Çin anakarasının Taiwan'a askeri gemiler ve birlikler göndermesiyle ortaya çıkacak acil bir durumun Japonya için "varlığını tehdit eden bir durum" olarak görülebileceğini iddia etmişti. Yasalara göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, böyle bir durumun "Japonya'nın varlığına tehdit" arz ettiğinin kabulü halinde kolektif öz savunma hakkını kullanabilir.

Takaiçi daha sonra, sözlerinin hükümetin uzun süredir savunduğu görüşle uyumlu olduğunu ve sözlerini geri alma niyetinde olmadığını ifade etmişti.

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao, cuma günü Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Funakoşi Takehiro ile bir araya geldi. Takaiçi'nin Çin hakkındaki açıklamaları nedeniyle diplomatik girişimde bulunan Wu, Japonya'ya protesto notası verdi.