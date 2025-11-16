Haberler

Japonya'da Başbakan Takaiçi'ye İstifa Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo'da toplanan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Başbakan Takaiçi Sanae'nin istifasını talep ederek protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, Takaiçi'nin son açıklamalarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve hükümetin diplomatik tutumunu eleştirdi.

TOKYO, 16 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki başbakanlık konutu önünde toplanan bir grup protesto gösterisi düzenleyerek Başbakan Takaiçi Sanae'yi istifaya çağırdı.

Yaklaşık 100 kişilik kalabalık, ellerinde pankartlarla "Takaiçi istifa" ve "Diplomasi yapamayan başbakan olamaz" şeklinde sloganlar attı. Protestocular, Takaiçi'nin son zamanlardaki açıklamalarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Takaiçi, 7 Kasım'daki parlamento toplantısında, Çin anakarasının Taiwan'a askeri gemiler ve birlikler göndermesiyle ortaya çıkacak acil bir durumun Japonya için "varlığını tehdit eden bir durum" olarak görülebileceğini iddia etmişti. Yasalara göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, böyle bir durumun "Japonya'nın varlığına tehdit" arz ettiğinin kabulü halinde kolektif öz savunma hakkını kullanabilir.

Takaiçi daha sonra, sözlerinin hükümetin uzun süredir savunduğu görüşle uyumlu olduğunu ve sözlerini geri alma niyetinde olmadığını ifade etmişti.

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao, cuma günü Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Funakoşi Takehiro ile bir araya geldi. Takaiçi'nin Çin hakkındaki açıklamaları nedeniyle diplomatik girişimde bulunan Wu, Japonya'ya protesto notası verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.