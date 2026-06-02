Japonya'nın kuzeydoğusunda ayının saldırdığı 4 kişi yaralandı

Japonya'nın Fukuşima kentinde bir ayı, önce çelik fabrikasında 2 işçiyi, ardından yerleşim bölgesinde 2 kişiyi yaraladı. Polis olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendirirken, bölgedeki okullarda eğitime ara verildi.

Kyodo News'ün haberine göre, ayı saldırısı ilk olarak Fukuşima'daki bir çelik fabrikasında yerel saatle 06.30'da yaşandı.

Fabrikadaki saldırıda 2 erkek işçiyi yaralayan ayı, daha sonra yakındaki bir yerleşim bölgesine girerek burada saldırdığı 80'li yaşlardaki bir kadın ile 60'lı yaşlardaki bir erkeği de yaraladı.

Ayının hala bölgede olduğuna işaret eden polis, hayvanın vurulmasına izin verecek olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendiriyor.

Pazartesi akşamından itibaren bölgeden, ayı görüldüğüne dair ihbarlar gelmeye devam ediyor.

Saldırıların ardından bölgedeki ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

Japonya'da marta kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu.

Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı, Hokkaido'da da yaklaşık 11 bin 600 bozayı olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
