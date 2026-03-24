Japonya'da bir kişi Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine girerek diplomatları tehdit etti

Japonya'da aktif görevdeki asker olduğunu iddia eden bir kişinin, Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine girerek diplomatları tehdit ettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japon Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olduğunu iddia eden bir kişinin sabah saatlerinde Çin'in Tokyo Büyükelçilik binasına zorla girdiğini belirtti.

Söz konusu kişinin, Çinli diplomatları "tanrı adına" öldürmekle tehdit ettiğine işaret eden Sözcü Lin, olayın doğası ve etkisi bakımından "son derece korkunç" olduğunu söyledi.

Lin, Viyana Sözleşmesi'nin ciddi ihlali olan vakanın Çinli diplomatik personelin ve diplomatik tesislerin güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Çin olay nedeniyle derin şok içindedir ve diplomatik kanallardan Japonya'yı protesto etmiştir." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin Japonya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu; olay kamerada

Sözün bittiği yer: 17 yaşındaki çocuk, akranını böyle vurdu

OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi

Müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu; olay kamerada

Sözün bittiği yer: 17 yaşındaki çocuk, akranını böyle vurdu

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare