Japonya'nın Batısında 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Japonya'nın batısındaki Şimane eyaletinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

TOKYO, 6 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Şimane eyaletinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Salı günü yaşanan depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı depremin yerel saatle 10.18'de Şimane eyaletinin doğusunda ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Ajans, Şimane ve Tottori eyaletlerinin bazı bölgelerinde sarsıntının 5 şiddetinde hissedildiğini bildirdi. Ülkede depremler 7 dereceli sismik ölçekle değerlendiriliyor.

Ajans 35,3 derece kuzey enlemi ve 133,2 derece doğu boylamında meydana gelen deprem için erken uyarı verildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
