Japonya, Çin'in Okinotori Adası'ndaki Faaliyetlerini Protesto Etti

Japonya, Çin'in Okinotori Adası'ndaki Faaliyetlerini Protesto Etti
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Japonya, Okinotori Adası yakınlarında Çin'e ait bir araştırma gemisinin izinsiz faaliyetlerini protesto etti. Sahil Güvenlik, geminin kablo bıraktığını ve bu tür bilimsel araştırmaların kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Japonya, Pasifik Okyanusu'ndaki münhasır ekonomik bölgesindeki Okinotori Adası yakınlarında Çin'e ait araştırma gemisinin "haber verilmeyen" faaliyetlerini protesto etti.

Japonya'daki Mainichi gazetesinin haberine göre, Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri, Okinotori Adası yakınlarında Çin'e ait bir araştırma gemisinin görüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, Çin'e ait geminin, dün, Okinotori Adası'nın yaklaşık 270 kilometre doğusunda kablo olduğu düşünülen bir nesneyi suya bıraktığını ve geminin faaliyetlerinin durdurulmasının talep edildiğini kaydetti.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, basına yaptığı açıklamada Çin'in diplomatik kanallarla protesto edildiğini belirterek "Bizim rızamız olmadan yürütülen bilimsel araştırma kabul edilemez. ve (Çin'in) buna derhal son vermesini talep ettik." ifadesini kullandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Çin'e ait geminin yerel saatle dün 22.45 civarında bölgeden ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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