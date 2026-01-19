Haberler

Japonya Başbakanı, erken seçimler için 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisinin feshedileceğini duyurdu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurdu. Takaiçi, erken seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, başbakanlık görevinde kalmak için seçmenlerin kararını arayacağını belirtti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıkladı.

Kyodo'nun haberine göre Takaiçi, basın toplantısında erken seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Takaiçi, Temsilciler Meclisi'nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak Cuma günü feshedileceğini duyurdu.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2025 Ekim'de göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etti.

Japonya'daki iktidar partisinin yetkililerine göre, seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlaması ve oylamanın da 8 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

