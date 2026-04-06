Japonya, İran ile liderler düzeyinde görüşmeye hazırlanıyor

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran ile liderler düzeyinde görüşme hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Takaiçi, mecliste konuya dair açıklamalarda bulundu.

Takaiçi, bir muhalefet milletvekilinin Japonya'nın Orta Doğu'daki krize dair diplomatik çabalarına ilişkin sorusuna "(İran ile) Uygun zamanda liderlik düzeyinde görüşme hazırlığındayız." yanıtını verdi.

Başbakan Takaiçi, görüşmeyi düşündüğü İranlı liderin adını açıklamazken, " Japonya, barışın yeniden tesisi için elinden gelen her çabayı gösterecektir." ifadesini kullandı.

Japonya, Orta Doğu'daki gerilimin en çok hissedildiği ülkeler arasında yer alıyor. Ham petrol ithalatının yüzde 90'ından fazlasını bölgeden karşılayan Japonya için İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı kritik bir öneme sahip.