Japonya Turizm Ajansı artan ayı saldırıları nedeniyle yeni uyarı işaretleri koyacak

Güncelleme:
Japonya Turizm Ajansı, ziyaretçileri ayıları beslemek, onlara yaklaşmak ve çöp bırakmanın yasak olduğu konusunda uyaran yeni uyarı işaretleri devreye sokacak. Hükümet, artan ayı saldırılarına karşı önleyici tedbirleri artırarak yeni lisanslı avcılar istihdam etmeyi ve asker göndermeyi planlıyor.

Turizm Ajansından yapılan açıklamada, "Ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için, ayıyla karşılaşma ihtimali olan turistik alanlara bu işaretlerin konulmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor

Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

Haberler.com

