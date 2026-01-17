Japonya Turizm Ajansı artan ayı saldırıları nedeniyle yeni uyarı işaretleri koyacak

Japonya Turizm Ajansı, ziyaretçileri ayıları besleme, onlara yaklaşma ve çöp bırakmanın yasak olduğu konusunda uyaran yeni uyarı işaretlerini devreye sokacaklarını belirtti.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya'da son günlerde artan ayı saldırıları ve ayıların yaşam alanlarına girmesinin ardından Japonya Turizm Ajansı önleyici tedbirlerini artırmaya karar verdi.

Ajans, özellikle turistleri, ayıları besleme, onlara yaklaşma ve çöp bırakmanın yasak olduğu konusunda uyaran yeni uyarı işaretleri tasarladı.

Turizm Ajansından yapılan açıklamada, "Ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için, ayıyla karşılaşma ihtimali olan turistik alanlara bu işaretlerin konulmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor

Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.