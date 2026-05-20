Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatı açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı olmazken tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın güneybatı açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Wadomari bölgesinin 8 kilometre doğusunun açıkları olduğunu açıkladı.

5,9 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 42 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
