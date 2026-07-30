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Japonya, AB'nin Ufuk Avrupa programına katıldı

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Japonya, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturduğu Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programına resmen katıldı.

Japonya, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturduğu Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programına resmen katıldı.

AB Komisyonu İnovasyon, Refah ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı Maria Cristina Russo ve Japonya'nın AB Misyonu Geçici Maslahatgüzarı Hamada Takashi, Brüksel'de düzenlenen törende, Japonya'nın Ufuk Avrupa programına katılımına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Russo buradaki konuşmasında, Japonya'da yaşanan depremler nedeniyle dayanışma mesajını ileterek Tokyo'nun Ufuk Avrupa programına katılımının tarafların bilimsel ve teknolojik ortaklıkları için "önemli dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Takashi de anlaşmanın ortak araştırmaları teşvik etmenin yanı sıra Japonya ve Avrupa'nın araştırma ve inovasyon ekosistemlerini güçlendireceğini belirterek anlaşmanın nihayete erdirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Japonya böylece Ufuk Avrupa programına katılan AB üyesi olmayan 23. ülke oldu.

AB'nin bilimsel araştırma, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki faaliyetlerini destekleyen Ufuk Avrupa programının 2021-2027 yılları için 95,5 milyar avro bütçesi bulunuyor.

Kaynak: AA
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