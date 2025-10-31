Japon Öğrenciler İstanbul'da Türk Mutfağını Öğrendi

JAPONYA'dan gelen gıda bilimi ve beslenme bölümü öğrencileri İstanbul'da Türk mutfağı eğitimi aldı. Japon öğrenciler, kısır, ciğer kavurma ve haytalı yapmayı öğrendi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Japonya'nın 'Mukogawa Women's University' (MWU) arasındaki değişim programı kapsamında İstanbul'a gelen Japon gıda bilimleri ve beslenme bölümü öğrencileri kısır, ciğer kavurma, haytalı gibi yemeklerin yapılışını öğrendiler. Japonya'dan gelen Öğr. Üyesi Shingeyuki Sato, Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu ancak Japonya'da yeteri kadar tanınmadığına dikkat çekerek daha fazla tanıtım yapılmasının popülaritesini artıracağını söyledi.

BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, MWU'dan gelen10 öğrenci ve 2 akademisyeni ağırladı. Türk mutfağını deneyimlemek ve Türk kültürünü daha iyi tanımak için gelen Japon misafirler, programlarının ilk gününde Boğaz turu yaparak, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Etkinliğin devamında, BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem İlaslan Japon öğrencilere 'Türk Fermente Ürünler' ve 'Geleneksel Türk Mutfağı' konularında ders verdi. Ardından Türk ve Japon mutfağından yemeklerin yapıldığı çalıştaylar gerçekleştirildi. BAU Uygulamalı Bilimler Müdürü Prof. Dr. Kazım Ozan Özer, BAU'lu öğrencilerle kısır, ciğer kavurma, haytalı gibi Türk yemeklerin yapımını gösterdi. Türk yemeklerinin yapımını deneyimleyen Japon öğrenciler, ünlü bir tatlı firmasının mutfağına giderek baklava yapımını yerinde gözlemlediler.

JAPON YEMEKLERİ YAPTILAR

Türk yemeklerini çok beğendiklerini söyleyen Japon öğrenciler ve akademisyenler kendi kültürlerine özgü yemekler yaptılar. Öğr. Üyesi Tomomi Honda ve Öğr. Üyesi Shingeyuki Sato eşliğinde onigiri, okonomiyaki, dashimaki tamago, misoshiru ve asmitsu yapan Japon öğrenciler hazırladıkları yemekleri BAU öğrencilerine servis ettiler. Japon misafirler için düzenlenen akşam yemeğinde ise Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Programın sonraki etabında Kapadokya gezisi gerçekleştiren öğrenciler keyifli anlar yaşadılar.

'MALZEMELER YABANCI AMA ÇOK LEZZETLİ BULUYORUZ'

MWU Öğr. Üyesi Shingeyuki Sato, BAU ile gerçekleştirilen değişim programının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirirken, Türk yemekleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Türk mutfağını lezzetli bulduklarını belirten Sato, yemeklerin Japonya'da yeteri kadar tanınmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türk yemeklerinde kullanılan malzemeler bize çok yabancı olmasına karşın çok lezzetli buluyoruz. Öğrencilerimizin hepsi seviyor. Bugüne kadar bu programa gelen Tüm Japon öğrenciler, Türk yemekleri hakkında çok iyi bir izlenimle ayrıldılar. Ne yazık ki Japonya'da Türk yemekleri çok yaygın değil ve fazla tanınmıyor. Bence Türk mutfağının Japon halkına daha fazla tanıtılması önemli. Yeteri kadar tanıtım yapılırsa eminim ki Türk yemeklerinin Japonya'daki popülaritesi artacaktır."

'JAPON MUTFAĞINDA SADELİK TÜRK YEMEKLERİNDE YARATICILIK VAR'

Japon yemekleriyle Türk yemeklerini de kıyaslayan Sato, "Japon yemekleri ile Türk yemekleri arasında büyük bir fark var. En dikkat çeken özelliklerden biri; Türk yemeklerinde kullanılan yağ miktarı. Japonya'da yemeklerde neredeyse hiç yağ kullanmayız. Bu yüzden öğrencilerimizin çoğu Türk yemeklerinde kullanılan yağ ve baharat miktarını görünce şaşırıyor. Bununla birlikte, Türk yemeklerindeki pişirme teknikleri Japonya'dakine göre çok daha karmaşık. Japon yemeklerinde pişirme tarzı daha basittir. Biz daha çok malzemelerin tazeliğine ve mevsimselliğine önem veririz. Bu, 'Japon mutfağının kalbidir.' diyebiliriz. Ancak Türk yemeklerinde pişirme yöntemleri oldukça karmaşık ve oldukça yaratıcı. İşte bu, en büyük fark" dedi.

'KÜLTÜRLER VE MUTFAKLAR TANINIYOR'

Dr. Öğr. Üyesi Kerem İlaslan ise değişim programıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "BAU olarak gerçekleştirdiğimiz değişim programıyla bizdeki öğrenciler Japonya'ya gidiyor. Hem oranın mutfağını deneyimliyorlar hem de kültürel etkileşimde bulunuyorlar. Aynı şekilde Japonya'dan gelen konuklarımız da burada Türk mutfağı ve Türk kültürü hakkında pek çok şey görüyorlar. Teorik derslerin yanı sıra workshop etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Türk kültürünü tanıyorlar. Etkinliğimiz boyunca iki taraf da hem kültürel hem de gastronomi anlamında kendilerini pek çok şey katıyorlar" diye konuştu.

BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4'üncü sınıf öğrencisi Ece Görkem Şanlı ise yaptıkları etkinlikten büyük keyif aldığını, değişim programı kapsamında daha önce kendisinin de Japonya'ya gittiğini dile getirdi. Japon mutfağında farklı malzemeler kullanıldığına tanıklık ettiğini belirten Şanlı, Japonya'dan gelen öğrencileri ağırlamaktan da mutlu olduğunu söyledi.