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Kyodo Ajansı'nda Veri Sızıntısı: 6 Bin Kişi Etkilendi

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Japonya'nın Kyodo haber ajansı, sistemlerine yetkisiz erişim sonucu yaklaşık 6 bin çalışan ve abonenin iletişim bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı. Soruşturma başlatıldı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Japonya merkezli Kyodo haber ajansı, sistemlerine yetkisiz erişim sonucu çalışanlar, abone kuruluşlar ve iş ortakları dahil yaklaşık 6 bin kişi ve kuruluşa ait iletişim bilgilerinin sızdırılmış olabileceğini bildirdi.

Ajans, yaptığı açıklamada sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığını, yaklaşık 3 bin çalışan ile 3 bin abone kuruluş ve iş ortağına ait isim, ünvan, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinin açığa çıkarılmış olabileceğini duyurdu.

Bazı çalışanlara ait hesapların yetkisiz kişilerce kullanılmış olabileceğini belirten ajans, bu hesaplardaki e-postalar ile saklanan dosyaların görüntülenmiş olabileceğini kaydetti.

Durumun tespiti için soruşturma başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini bildiren ajans, incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Kyodo Ajansı Genel İşler Müdürü Şimizu Kentaro da "Yetkisiz erişim nedeniyle olası bir veri ihlalinin tespit edilmesi sonucu tüm ilgili taraflarda oluşan endişeden dolayı özür dileriz. Sebebi araştırıp etkisinin kapsamını belirleyeceğiz ve tekrarını önlemek ve bilgi güvenliği önlemlerimizi güçlendirmek için çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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