Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako, Belçika'yı ziyaret etti

Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako, Belçika'ya resmi ziyarette bulundu.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Naruhito ve Masako'yu başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda karşıladı.

Kral Philippe, konukları onuruna düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu sene iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 160. yılını kutladıklarını belirterek, bu ilişkilerin bugünün kutuplaşmış dünyasında daha büyük değer kazandığını kaydetti.