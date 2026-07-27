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JICA Heyeti Dülük Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

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Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı heyeti, Dülük Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı çalışmaları ve tarihi yapıların korunması hakkında bilgi aldı. Heyet, bölgenin turizm potansiyeli ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak projelerin önemine dikkat çekti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyeti, Dülük Antik Kenti'ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyete, kazı ekibi tarafından antik kentin geçmişi, arkeolojik zenginlikleri ve insanlık tarihi açısından önemi anlatıldı.

Tarihi alanı gezen heyet üyeleri, kazı çalışmaları, tarihi yapıların korunmasına yönelik faaliyetler ve bölgenin turizm potansiyeli hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Dülük Antik Kenti'nin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen koruma ve tanıtım çalışmalarının önemi vurgulandı.

Heyet üyeleri de antik kentin tarihi dokusu ve kültürel zenginliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgenin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak projelerin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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