Japon Budist Rahip Junsei Jarasawa, İstanbul'da Barış Müzakereleri İçin Dua Etti

Japon Budist rahip Junsei Jarasawa, barış müzakerelerine destek amacıyla İstanbul'a geldiğini ve "ivedi, adil, kalıcı ve gerçek bir barışın Ukrayna'ya yeniden dönmesi" için dua ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında düzenlenecek barış müzakereleri için İstanbul'a gelen ve görüşmelerin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi yakınlarında ayin yapan Japon rahip Junsei, AA muhabirine konuştu.

Rusya ve Ukrayna'da yaşadığını belirten Junsei, aslen Japon olduğunu, barış müzakereleri olacağını Hindistan'dayken öğrendiğini ve desteğini göstermek amacıyla İstanbul'a geldiğini anlattı.

Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı döneme işaret eden Junsei, "3 yıl önce savaşın başladığını Kiev'de duydum ve gördüm." dedi.

Junsei, Budist toplumu olarak savaş başladığından beri "Ukrayna'da barış için sürekli dua ettiklerini" dile getirdi.

Rus toplumu için de dua ettiklerini belirten Junsei, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e eleştirilerde bulundu.

Kent sahilindeki iskelede, yerel inançları doğrultusunda ayin yaptıklarını kaydeden Junsei, İstanbul'daki barış müzakereleri için "çok önemli ve kritik" nitelendirmesi yaptı.

Japon rahip Junsei, "İvedi, adil, kalıcı ve gerçek bir barışın Ukrayna'ya yeniden dönmesi için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.