Jandarmanın kuruluşunun 187'nci yılında sıcak hava balonundan paraşütle atlayış yapıldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Jandarmanın kuruluşunun 187'nci yılı, JÖAK timinin sıcak hava balonundan paraşütle atlayışıyla kutlandı.

Kapadokya'da, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 187'nci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlik kapsamında askeri personel, JAKEM Atlı Birlikleri ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) oluşan birlikler sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki sıcak hava balonu alanına geldi. JÖAK paraşüt timinden 16 asker, atlayış gerçekleştirmek üzere sıcak hava balonuna bindi. Askerler, 10 bin fit yüksekliğe çıkan sıcak hava balonundan atlayış yaptı. Askerler gökyüzünde Türk Bayrağı, Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan 'Kanun ordusu jandarma 187 yaşında' yazılı posterleri açtı. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi. Başarıyla tamamlanan atlayış sonrası, program sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı