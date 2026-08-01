Jandarmanın 'bilim üssü'nde izler adalet için delile dönüşüyor

Olay yerlerinden titizlikle toplanan deliller, İzmir Bölge Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nde alanında uzman personel tarafından ileri teknoloji cihazlar ve bilimsel yöntemlerle incelenerek adaletin hizmetine sunuluyor.

Aydın'da 2005 yılında faaliyete başlayan laboratuvar, artan ihtiyaç doğrultusunda 2025 yılında İzmir'deki yeni hizmet binasına taşındı.

Tam donanımlı laboratuvar, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya olmak üzere 9 ilin kriminal inceleme taleplerini karşılıyor.

Jandarma teşkilatının "bilim üssü" olarak nitelendirilen laboratuvarda el yazısı ve doküman, biyolojik, veri, ses, görüntü, kimyasal, iz, balistik ve parmak izi incelemeleri yürütülüyor.

Olay yerlerinden ilk bakışta fark edilemeyen suçun izleri, titizlikle toplanarak laboratuvara ulaştırılıyor. Her bulgu, alanında uzman personel tarafından ileri teknoloji cihazlar ve bilimsel yöntemlerle analiz edilerek delile dönüştürülüyor.

Şüpheli ile suç arasındaki bağlantıyı ortaya koyan uzman ekiplerin hazırladığı raporlar, adli süreçlerde kullanılarak suçların aydınlatılmasında önemli rol üstleniyor.

"Yerli ve milli yazılımlarımızı kullanıyoruz"

İzmir Bölge Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürü Binbaşı Gürdal Köse, AA muhabirine, alanında uzman personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Yerli ve milli cihazların da laboratuvarda kullanıldığını anlatan Köse, "Şu an parmak izi, balistik ve el yazısı doküman incelemelerinde yerli ve milli yazılımlarımızı kullanıyoruz. Olabildiğince yazılımlarımızı yerli ve milli hale getirip faydalanarak bu incelemeleri yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Köse, soruşturmaların seyri açısından delilleri hataya yer vermeyecek şekilde incelediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada yazacağımız raporların, bu dosyaların devamındaki sürecini ve dosyalarla muhatap olan kişilerin hayatını etkileyeceklerinin farkında olarak uzmanlarımız, çok ayrıntılı ve titiz bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaları da herhangi bir hata bırakmayacak şekilde yaptıktan sonra her raporu en az iki personel, birinin yaptığı incelemeyi arkasından farklı bir kişi tekrar en başından sonuna kadar yaparak kontrol ediyor. Bittikten sonra buradan çıkan raporlarda herhangi bir hata kalmayacak şekilde, hatasız raporlar çıkarılacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun sonucunda laboratuvarlar, suçun aydınlatılmasında etkin bir rol üstlenerek görevlerini ifa ediyor."

104 haftalık kriminal inceleme eğitimi

Binbaşı Gürdal Köse, laboratuvarların başarısında uzman personelin önemli payının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Jandarma kriminal laboratuvarları, jandarma teşkilatının bilimsel üsleridir. Burada çalışacak personel, öncelikle jandarma personeli arasından sınavla seçilir. Başarılı olan personel, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili 104 haftalık kriminal inceleme eğitimine tabi tutulur. Eğitim sonucunda başarılı olan personel kriminal laboratuvarlarında uzman personel olarak çalışır. Jandarma Kriminal Başkanlığı içerisinde tüm laboratuvarlarda standart aynı yöntemlerle incelemeler ve eğitimler yapılır. Bu 4 laboratuvar içerisinde personelin değişimi sağlandığı için her laboratuvarda aynı raporlar standart şekilde çıkar."

Yıllık ortalama 25 bin dosyaya baktıklarını dile getiren Köse, bu yıl şimdiye kadar 8 bin 700 dosyadan toplam 86 bin 850 bulgunun incelendiğini ifade etti.

Vatandaşlara uyarı

Köse, olay yerindeki bulguların bilinçsiz müdahaleler nedeniyle değişebileceğini belirterek, "Bu konuda herkesin daha dikkatli olup herhangi bir olayla karşılaştığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak olay yerine yetkili birimlerin ulaşmasını sağlaması ve bu süre içerisinde olay yerine acil müdahale edilmesi gereken bir durum yoksa olay yerine girilmemesi ve olay yerindeki herhangi bir maddeye dokunulmaması önem arz etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA