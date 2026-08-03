Jandarma Dalıcı Kursu Başarıyla Tamamlandı
Jandarma Genel Komutanlığı, 20-31 Temmuz tarihlerinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen, "8'inci Dönem Bir Yıldız Dalıcı Kursu"nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı, 20-31 Temmuz tarihlerinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen, "8'inci Dönem Bir Yıldız Dalıcı Kursu"nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Komutanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Sualtı eğitimlerimiz başarıyla tamamlandı. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen '8'inci Dönem Bir Yıldız Dalıcı Kursu' başarıyla tamamlandı. 2 hafta süren zorlu eğitimleri başarıyla bitiren 11 personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."
Paylaşımda, eğitime ilişkin görsellere de yer verildi.