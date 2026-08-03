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Jandarma Dalıcı Kursu Başarıyla Tamamlandı

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Jandarma Genel Komutanlığı, 20-31 Temmuz tarihlerinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen, "8'inci Dönem Bir Yıldız Dalıcı Kursu"nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 20-31 Temmuz tarihlerinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen, "8'inci Dönem Bir Yıldız Dalıcı Kursu"nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Komutanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Sualtı eğitimlerimiz başarıyla tamamlandı. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen '8'inci Dönem Bir Yıldız Dalıcı Kursu' başarıyla tamamlandı. 2 hafta süren zorlu eğitimleri başarıyla bitiren 11 personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."

Paylaşımda, eğitime ilişkin görsellere de yer verildi.

Kaynak: AA
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