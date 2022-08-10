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Jandarmadan hayvanlara şamandıra sistemli su ve yem kapları

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Jandarmadan hayvanlara şamandıra sistemli su ve yem kapları Aksaray'da jandarma geri dönüşüm malzemelerinden su kapları yapıp sokak hayvanlarına bıraktıAKSARAY Aksaray'da Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timi hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar ulaşması sonucu hayvanların mağdur...

Jandarmadan hayvanlara şamandıra sistemli su ve yem kapları

Aksaray'da jandarma geri dönüşüm malzemelerinden su kapları yapıp sokak hayvanlarına bıraktı

AKSARAY Aksaray'da Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timi hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar ulaşması sonucu hayvanların mağdur olmaması için geri dönüşüm şişelerinden şamandıra sistemli su kapları oluşturarak yemlerle birlikte hayvanlara bıraktı.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar ulaştığı Aksaray'da hayvanların mağdur olmaması için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ilginç bir yöntem geliştirdi. Geri dönüşüm için toplanan pet şişeleri alan jandarma ekipleri kendi imkanlarıyla şamandıra sistemli su kapları yaptı. Geri dönüşüm malzemelerinden yemlikte yapan jandarma ekipleri kapları yem ve sularla doldurarak doğaya bıraktı. Şamandıra sistemli su kaplarının içerisindeki su azaldıkça üzerinde bulunan pet şişe içerisindeki su sayesinde otomatik olarak doluyor. Çevre Doğa ve Hayvanları Korumu Timi tarafından doğaya bırakılan bu kaplar sık sık kontrol edilerek içerisinde su ve yemi bitenler tekrardan dolduruluyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Geri dönüşüm malzemelerin çöp olmadığı bilinci ile hem sokak hayvanlarının susuz kalmaması hem de atıkları değerlendirerek yaşanabilir bir Aksaray, yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Güncel

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