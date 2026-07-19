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Beypazarı'nda jandarmadan anız yangını uyarısı

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Beypazarı Jandarması, mahallelerde vatandaşlarla buluşarak buğday hasadı sonrası anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Anız yakanlara yasal işlem uygulanacağı, yangınların komşu tarlalara sıçrayarak büyük zarar verebileceği belirtildi. Ayrıca orman giriş yasağı hatırlatıldı ve saman hırsızlığına karşı üreticilere güvenli alan uyarısı yapıldı.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, mahallelerde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek buğday ve anız yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Jandarma ekipleri, hasadın ardından anız yakılmaması gerektiğini belirterek, anız yakanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, anız yangınlarının komşu tarlalara sıçrayarak büyük zararlara yol açabileceği vurgulanırken, anız yakanların güvenlik güçlerine ihbar edilmesi istendi.

Ekipler, orman yangınları nedeniyle ekim ayına kadar ormanlara giriş yasağının sürdüğünü de hatırlattı.

Öte yandan jandarma, saman hırsızlıklarına karşı üreticileri uyararak, hasat sonrası sap, saman ve saman balyalarının bekletilmeden daha güvenli alanlara taşınmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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