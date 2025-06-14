Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Anıtkabir'de Kutlandı

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JANDARMA Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberlerindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

JANDARMA Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberlerindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; 186 yıldır, milletimizin huzuru ve devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde huzurundayız. Bizler, milletimizin bağrından çıkan, Ay Yıldızlı üniforma ile vatan toprağının her karışında görev yapan, varlığıyla huzur veren kahramanlarız. Türkiye'mizin dağlarında, yaylalarında, köylerinde, karakolda, devriye yolunda, sınır hattında, afet bölgesinde ve otoyollarda milletimizin yanında olmak bizim için yalnızca bir görev değil, şerefle taşıdığımız bir mesuliyettir. Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin barış ve esenlik içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz açıktır: terörsüz, huzurlu ve güvenli bir Türkiye. Bu hedefe ulaşana dek azimle ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Jandarma asayişin teminatı, kamu düzeninin mihenk taşı ve devletin vatandaşına uzanan vicdanlı elidir. Bu anlayışla teknolojiyle donanmış insan odaklı eğitimli ve liyakatli personelimizle Türkiye'nin her noktasında milletimizin hizmetindeyiz. Bu anlamlı günde şanlı üniformamız altında görev ifa ederken şehitlik mertebesine erişmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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