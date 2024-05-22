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Jandarma, yaşlı çiftçiye yardım etti

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli, köyde devriye gezerken yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce durup yardım etti. Jandarma Uzman Çavuş Caner Karakaya, tırpanla yulafları biçerek çiftçiye yardımcı oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli, köyde devriye gezerken yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce durup yardım etti.

Devriye görevi için Balçıkhisar köyüne giden jandarma ekibindekiler, tarlasında hayvanları için yetiştirdiği yulafı tırpanla biçen Ömer Seral'ın zorlandığını gördü.

Jandarma Uzman Çavuş Caner Karakaya, komutanından izin alarak çiftçinin yanına gitti. Karakaya, tırpanla yulafları biçerek Seral'a yardımcı oldu.

Seral, jandarmaya teşekkür ederek, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Karakaya Osmaneli Jandarma Bilecik Tarım Yaşam Güncel Haberler

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