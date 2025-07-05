Jandarma, Yangın Riski Taşıyan Alanlarda Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek için devriye çalışmaları yaparak vatandaşları uyarıyor. Yüksek risk taşıyan bölgelerde mangal yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve atık bırakılmaması gerektiği hatırlatılıyor.
Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın riski taşıyan ormanlık alanlar ve kırsal mahallelerde devriye faaliyetlerini sürdürüyor.
Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda jandarma, vatandaşların yüksek risk taşıyan bölgelere girmemesi, ormanlık alanlarda mangal yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve cam ile pet şişelerin doğaya bırakılmaması gerektiği konularını hatırlatıyor.
Ekipler, ormanların korunması için vatandaşların duyarlı davranmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması gerektiğini kaydetti.