Jandarma Trafik Ekipleri Drone ile Denetim Yaptı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülerin kural ihlallerini tespit etmek amacıyla drone destekli denetim yaptı.

Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yapılan denetimde, sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmama konusunda bilgilendirme yapıldı. Uygulamanın, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

^BEN HATA YAPTIM, SİZ YAPMAYIN'

Denetimde cep telefonu ile konuşurken ve emniyet kemeri takmadan araç kullandığı tespit edilen Şehmus B., "2 gün önce acil bir işim çıktı, mesafe de kısaydı. Giderken dronu havada gördük, meğerse jandarma ekipleri denetim yapıyormuş. Telefonla konuşuyordum, drona yakalandım. Uygulama noktasında durduruldum, gerekli uyarılar yapıldı, ceza uygulanmadı. Bu uygulama çok iyi; hayatımızı kurtarmak için yapılıyor. Artık nereye gidersem emniyet kemerimi takacağım, telefonla konuşacaksam da aracı yolun kenarına çekip konuşacağım. Şoför arkadaşlarıma sesleniyorum; ben hata yaptım, siz yapmayınö dedi.

Sabri Avşar da "Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulama çok iyi. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor, araç kullanırken asla telefonla konuşmamak gerekirö diye konuştu.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),