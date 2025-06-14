Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
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İstanbul'da, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim ve Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenlendi.

İstanbul'da, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim ve Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenlendi.

Taksim Meydanı'ndaki törende, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topcu ve beraberindeki askeri heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne geçti.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, Tümgeneral Topcu ile beraberindeki jandarma personeli, dua ettikten sonra şehitlerin kabirlere karanfil bıraktı.

Topcu, kabir ziyaretine gelen şehit yakınlarına da baş sağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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