Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Törenle Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen törende, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlandı. Törende konuşan J. Alb. Özkan Güneş, jandarmanın milletin güvenini kazanarak hizmet verdiğini vurguladı.

Jandarma Teşkilatı, 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı

SAMSUN - Samsun'da, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Jandarma İkmal Üst Teğmen Furkan Ardanuç, Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesini okudu.

Törende konuşan J. Alb. Özkan Güneş ise "Jandarma Teşkilatı, milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanı'nın personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Yerleşik kurum kültürü kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşım ile her zaman milletinin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir. Kahramanca, canı pahasına en zor koşullarda ve arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütlerle mücadele eden jandarma, diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içerisinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" dedi.

Anıttaki tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona ererken, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında da tören gerçekleştirildi. Törene ayrıca Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Garnizon Komutanlığı Erkan Başkanı P. Alb. Önder Özcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.