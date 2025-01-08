Jandarma, Terk Edilen Düzensiz Göçmeni Kurtardı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kaçakçıların, rahatsızlandığı için arazide terk ettiği düzensiz göçmen, donmak üzereyken jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, yurda yasa dışı yollarla getirilen düzensiz göçmenlerin batı illerine götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dron ve ayak izi takibi yaparak düzensiz göçmenlerin konumunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, yaya olarak ilerleyen Afganistan uyruklu bir grup düzensiz göçmeni yakaladı, şüpheli G.Y'yi gözaltına aldı.

Yapılan görüşmelerde, düzensiz göçmenlerden birinin rahatsızlanması sonucu arazide bırakıldığını öğrenen ekipler, bölgeyi tarayarak söz konusu göçmene ulaştı.

Nabzı çok düşük olan ve hipotermi geçiren düzensiz göçmene parkalarını giydirerek ısınmasını sağlayan ekiptekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan düzensiz göçmen, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.