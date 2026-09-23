Haberler

Jandarma, Samsun Salıpazarı'nda 756 kök kenevir ele geçirdi, 2 kuzen gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma, Samsun Salıpazarı'nda 756 kök kenevir ele geçirdi, 2 kuzen gözaltına alındı
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde bulundukları evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı.

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesindeki bulundukları evin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirilen kuzenler Ş.A. ve K.A., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kuzenler Ş.A. ve K.A.'nın evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda bahçede 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Paranın patronundan enflasyon mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!

Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakem milli maçta görev alacak

Okan Buruk'un "dingil" dediği hakemi milli maça atadılar
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı

Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Büyük sürpriz! Trabzonspor'un yıldızına "Riva'ya gel" dedi