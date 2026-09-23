Jandarma, Samsun Salıpazarı'nda 756 kök kenevir ele geçirdi, 2 kuzen gözaltına alındı

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SAMSUN'un Salıpazarı ilçesindeki bulundukları evin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirilen kuzenler Ş.A. ve K.A., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kuzenler Ş.A. ve K.A.'nın evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda bahçede 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı