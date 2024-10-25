Jandarma Personelinden Huzurevi Ziyareti
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli, Güldal Akşit Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla ilgilendi ve onlara ikramlarda bulundu.
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Gülhan Kılıç ile subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan askeri personel, merkezdeki vatandaşlarla yakından ilgilendi.
Huzurevi sakinlerine ikramlarda bulunarak sohbet eden jandarma personeli, ziyaretleriyle yaşlıların yüzünü güldürdü.
Kendilerini unutmayarak ziyaretlerine gelen jandarma personeline teşekkür eden huzurevi sakinleri, askerlerle günün anısına fotoğraf çektirdi.