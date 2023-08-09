Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma Tanıtım Tırı Sinop'ta

Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı Sinop'a geldi. Tır, şehit ve gazilerin yakınlarına yardım ve destek olmak amacıyla Jandarma Asayiş Vakfı adına hediyelik eşya satışı yapıyor. Tırda JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı askeri malzemeler ve tanıtıcı videolar da bulunuyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı Sinop'a geldi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda konuşlandırılan tanıtım tırının kentte üç gün kalacağı belirtildi.

Tır sorumlusu Lütfi Davran, şehit ve gazilerin yakınlarına Jandarma Asayiş Vakfı adına yardım ve destek olmak amacıyla ilk kez geldikleri Sinop'ta tanıtım tırına ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 4 tırın çeşitli şehitlerde aktif olarak sahada olduğunu söyleyen Davran, "JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetlerinin tanıtımını yapıyoruz. Bu kapsamda çeşitli hediyelik eşyalar satarak şehit ve gazilerimizin yakınlarına da vakıf adına yardım ve destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı askeri malzeme, tişört, şapka, mont, künye, bileklik, kolye, yüzük, saat ve yüzlerce çeşit hediyelik eşya satışa sunuluyor. Tırın dev ekranında ise JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı video gösterimi yapılıyor. JÖH ve JÖAK'ın tanıtımının yapıldığı tıra vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi gösteriyor.

Tırdaki satışlardan elde edilen gelir ise şehit olan jandarma mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlanıyor.