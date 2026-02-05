Jandarmanın iz takip köpeği 'Medyum' törenle emekliye ayrıldı
Jandarma bünyesinde 10 yıldır görev yapan iz takip köpeği 'Medyum', yaş haddini doldurması nedeniyle görevine veda etti. Asayiş olaylarının aydınlatılması, arama kurtarma çalışmaları, iz takibi ve operasyonel faaliyetlerde jandarma ekiplerine destek veren Medyum için İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde tören düzenlendi. Törende, jandarma personeli tarafından Medyum'a hizmetlerinden dolayı sembolik bir madalya takıldı.
Medyum'un emeklilik sürecini İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, kendisi için ayrılan alanda geçireceği belirtildi.
Haber: Oğuzhan EKE / BOLU,