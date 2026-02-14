Haberler

Jandarma için 400 bere ören "Sabahat teyzeye" komandolardan teşekkür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzeden, kendileri için ördüğü 400 bere için teşekkür etti. Komandolar, Sabahat teyzenin el emeği berelerini teslim alarak nazik bir teşekkür mesajı iletti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli komandolar, Yalova'da yaşayan ve kendileri için 400 bere ören 75 yaşındaki "Sabahat teyzeye" teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Yalova'da yaşayan "Sabahat teyzenin" ördüğü 400 berenin Siirt'te görev yapan jandarma komandolara ulaştırıldığı bildirildi.

Videoda bereleri teslim alan komandoların, gönderdiği el emeği bereler dolayısıyla Sabahat teyzeye teşekkür mesajlarını iletti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı

Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı