Jandarma için 400 bere ören "Sabahat teyzeye" komandolardan teşekkür

Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli komandolar, Yalova'da yaşayan ve kendileri için 400 bere ören 75 yaşındaki "Sabahat teyzeye" teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Yalova'da yaşayan "Sabahat teyzenin" ördüğü 400 berenin Siirt'te görev yapan jandarma komandolara ulaştırıldığı bildirildi.

Videoda bereleri teslim alan komandoların, gönderdiği el emeği bereler dolayısıyla Sabahat teyzeye teşekkür mesajlarını iletti.