Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit Kalp Krizinden Vefat Etti

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek.

JANDARMA Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, hayatını kaybetti. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tuğgeneral Akşit için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
