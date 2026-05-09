Jandarma ile engelli milli sporcudan trafik kazalarını önlemek için farkındalık çalışması

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında, jandarma trafik personelleri, kaza sonucu engelli kalan milli sporcu Yener Aras ile Trafikte Haklarım Derneği trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında kural ihlalleri sonucu yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla program yapıldı.

Programa, motosiklet kazası sonucu omurilik felci olan milli sporcu Aras, dernek yetkilileri ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığına bağlı motorize tim personelleri katıldı.

Türkiye'yi atletizm pistlerinde milli formayla temsil eden, 400 ile 800 metre branşlarında yarışan, 9 Türkiye şampiyonluğu, 2 Balkan ikinciliği ve 1 Avrupa dokuzunculuğu bulunan Aras'ın hayatı, 2024 yılında Maltepe'de geçirdiği motosiklet kazasıyla değişti.

İşe giderken arkadan gelen başka bir motosikletlinin çarpmasıyla yola savrulan Aras ağır yaralandı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, hastaneye kaldırılan milli sporcu, omurilik felci geçirdi.

Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yarışına 25. yaş gününde çıktığını, doğum gününden 6 gün sonra ise motosikletiyle işe giderken arkadan gelen bir sürücünün şerit ihlali yaparak kendisine çarptığını anlattı.

Kazanın ardından günler sonra yoğun bakımda gözlerini açtığını belirten Aras, omurilik felci nedeniyle göğüs altını hissetmediğini söyledi.

Kaza öncesinde nişanlısıyla düğün hazırlığında olduklarını dile getiren Aras, yaşadığı süreç nedeniyle tüm planlarını ertelemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Tedavi sürecinin devam ettiğini anlatan Aras, "Bir başkasının yaptığı kural ihlali yüzünden bugün bırakın koşmayı, adım bile atamıyorum. Ne olur kurallara uyalım. Çünkü bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır." dedi.

"Hızlı artış, trafik güvenliği açısından da bazı riskleri beraberinde getirmektedir"

Trafik tim komutanlarından Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emine Durcan, Türkiye'de motosiklet kullanımının her geçen gün arttığını belirtti.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılının sonu itibariyle motosiklet sayısının 7,1 milyonu aştığına değinen Durcan, şöyle devam etti:

"Günümüzde trafikteki her beş araçtan birini motosikletler ve motorlu bisikletler oluşturuyor. Bu hızlı artış, trafik güvenliği açısından da bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Sadece 2025 yılında ülke genelinde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında 1675 kişi hayatını kaybetmiştir. Ülke genelinde meydana gelen her iki trafik kazasından birine motosikletler karışırken bunların yüzde 68,7'sinde kusurun motosiklet sürücülerine ait olduğu tespit edilmiştir."

Özellikle 16-30 yaş aralığındaki genç sürücülerin en riskli grup olduğunu aktaran Durcan, kazalarda en büyük nedenin hız ihlali olduğunu söyledi.

Durcan, 2025 yılında motosikletlerin karıştığı kazalarda hayatını kaybeden 1675 kişinin yüzde 45'nin hız ihlali nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Özellikle hız ihlali ve şerit ihlallerine dikkat çeken Durcan, kampanya kapsamında koruyucu ekipman kullanımının önemine değindi.

"Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır"

Trafik Teknik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Musa Topcu, kazalarda alınabilecek önlemleri sıralayarak, kaskın başı tam olarak sarması ve çene kayışının mutlaka bağlanması gerektiğini belirtti.

Topcu, yarım takılan ve bağlanmayan kaskın koruma özelliğinin bulunmadığını, eldiven, mont, pantolon ve bot gibi koruyucu ekipmanların ciddi yaralanmaların önlenmesinde önemli rol oynadığını, reflektif yelek kullanımının gece sürüşlerinde hayati önem taşıdığını anlattı.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle trafik kurallarının öneminin yeniden hatırlatılmasının amaçlandığını kaydeden Topcu, "Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır." dedi.

"Kör nokta" tehlikesine dikkat

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta ise 2015 yılından bu yana trafik güvenliği alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özellikle "kör nokta" tehlikesine dikkatin çekilmesi gerektiğini aktaran Usta, büyük araçların aynalarından görülemeyen alanlarda motosiklet, bisiklet, skuter sürücüleri ve yayaların fark edilmeyebildiğini söyledi.

Usta, "Trafik kazasında sevdiğini kaybetmenin acısını bilen biri olarak ne olur, trafik kurallarına uyalım ve kazaların, can kayıplarının önüne birlikte geçelim." ifadelerini kullandı.