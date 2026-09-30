Haberler

Jandarma, Hatay Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma, Hatay Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Dörtyol'da uyuşturucu madde ticareti ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 54 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 2 av tüfeği, 56 fişek ve 46 kartuş ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıldığı ihbari üzerine S.D'nin Altınçağ Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Adreste, 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 54 gram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar, 2 av tüfeği, 56 fişek ve 46 kartuş ele geçirildi.

Ekipler, adreste bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Futbol aleminin konuştuğu komplo teorisi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun, ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada

Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun
Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza

Kumandayla takografı kandırıyordu! Faturası 555 bin lira oldu
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kodu vererek uyardı
Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu

Televizyon dünyasında deprem! 3 iddialı yapımın fişi çekildi
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

İstanbulluları hayatından bezdiren koku polisi harekete geçirdi
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor

Vinicius'u öldürdüler mi? Herkes aynı şeyi paylaşıyor