Jandarma, Hatay Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Jandarma, Hatay Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da uyuşturucu madde ticareti ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 54 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 2 av tüfeği, 56 fişek ve 46 kartuş ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıldığı ihbari üzerine S.D'nin Altınçağ Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Adreste, 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 54 gram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar, 2 av tüfeği, 56 fişek ve 46 kartuş ele geçirildi.
Ekipler, adreste bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA