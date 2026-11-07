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Jandarma Hanak'ta fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde jandarmanın insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste insan ticareti mağduru oldukları değerlendirilen 4 yabancı uyruklu kadın tespit edilirken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, insan ticareti ve fuhuş suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste insan ticareti mağduru oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 4 kadın tespit edilirken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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