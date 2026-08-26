Büyük Taarruz'un 104. Yılında Jandarma Bandosu'ndan Zafer Konseri
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Zafer Meydanı'nda konser verdi. Popüler şarkı ve türküler seslendirildi, Vali Aktaş solistlere çiçek takdim etti.
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konser verdi.
Zafer Meydanı'nda sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu solistleri, popüler şarkı ve türküleri seslendirdi.
"Karahisar Kalesi", "Kerkük'ün Zindanı" ve "Çırpınırdı Karadeniz" şarkılarının seslendirildiği konser, dinleyicilerden ilgi gördü.
Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, konserin ardından solistlere çiçek verdi.
Konseri, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Jandarma Komutanı Murat Kaya ve kurum müdürleri takip etti.
Kaynak: AA