Jandarma Genel Komutanı İslahiye'de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret ederek deprem sonrası çalışmaları inceledi.

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 6 Şubat'taki depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen Orgeneral Arif Çetin, jandarma birliklerinin afet bölgesindeki çalışmalarını inceledi. Kaymakam Mustafa Anteplioğlu ile Belediye Başkanı Kemal Vural'ı ziyaret edip, ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Çetin, depremzedeler için geçmiş olsun dileğinde bulundu.