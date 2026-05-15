Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Adana'nın Pozantı ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı ve jandarma birimlerini ziyaret ederek bilgi aldı.
Çardakcı, Pozantı Kaymakamlığını ziyaretinde, Kaymakam Muhammet Cengiz ile bir araya geldi.
Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ı da ziyaret eden Çardakcı, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akçatekir Jandarma Karakolu'na geçerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat