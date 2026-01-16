Haberler

Mardin'de jandarma karnelerini alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekipleri, karnesini alan öğrencileri ziyaret ederek hediyelerle karne heyecanlarını paylaştı. Ekipler, öğrencilere trafik güvenliği ve kişisel güvenlik konularında bilgi verdi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekipleri, karnesini alan öğrencileri ziyaret ederek hediye verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alıçlı İlkokulu'nda jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, trafik güvenliği ve kişisel güvenlik konularında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak karne heyecanlarına ortak oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi

Okulun sistemine nasıl girdiği anlaşıldı! Hademe değilmiş
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası