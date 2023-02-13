Jandarma ekipleri, Malatya'da depremzedeler için çadır kurdu

Elazığ'dan Malatya'ya giden jandarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için çadır kurdu, insani yardım malzemesi dağıttı.

Elazığ'dan Malatya'ya giden jandarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için çadır kurdu, insani yardım malzemesi dağıttı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya'da depremzedelerin yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her alanda yardım faaliyeti yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, helikopterle intikal ettikleri Doğanşehir ilçesinin Polat ve Erkenek mahallelerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için çadır kurdu, insani yardım malzemesi dağıttı.

Öte yandan, kırsal yerleşim alanlarda depremde yıkılan barınaklarda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkaz altında kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.