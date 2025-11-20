Jandarma Ekipleri, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Siirt'te Etkinlik Düzenledi

??????? Siirt'te jandarma ekipleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı.

"Her çocuk haklarıyla doğar" temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilere temel hakları konusunda bilgi verildi.

Ayrıca trafik kuralları, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı ve trafik levhalarının anlamları gibi konularda eğitimler verildi.

Ekipler, hayvan ve doğa sevgisini pekiştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Öğrenciler jandarma personeliyle oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.