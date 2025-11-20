Haberler

Jandarma Ekipleri, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Siirt'te Etkinlik Düzenledi

Jandarma Ekipleri, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Siirt'te Etkinlik Düzenledi
Güncelleme:
Siirt'te jandarma ekipleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi ve temel haklar, trafik kuralları gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yaptı.

??????? Siirt'te jandarma ekipleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı.

"Her çocuk haklarıyla doğar" temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilere temel hakları konusunda bilgi verildi.

Ayrıca trafik kuralları, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı ve trafik levhalarının anlamları gibi konularda eğitimler verildi.

Ekipler, hayvan ve doğa sevgisini pekiştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Öğrenciler jandarma personeliyle oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
