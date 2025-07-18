Jandarma'dan Yapay Zeka Gerçeği: Alkış Videoları Asılsız

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Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde jandarma personelinin alkış yaptığına dair paylaşılan videoların gerçek olmadığını ve yapay zeka ile üretildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, bazı sosyal medya platformlarında, "İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ait olduğu iddia edilen bir videoda jandarma personelinin duruşma esnasında alkış yaptığına" yönelik görüntülerin doğru olmadığını, videonun yapay zeka ile hazırlandığının tespit edildiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ait olduğu iddia edilen bir videoda jandarma personelinin duruşma esnasında alkış yaptığına" yönelik görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ait olduğu iddia edilen bir videoda jandarma personelinin duruşma esnasında alkış yaptığına dair görüntüler paylaşılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan incelemelerde; görüntülerin gerçeği yansıtmadığı, videonun yapay zeka ve dijital yöntemler kullanılarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Gerçeği yansıtmayan bu videonun hazırlanmasını ve yayılmasını sağlayan hesaplar hakkında, 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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